Російський дрон атакував житловий район Сум. Є постраждалі

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія атакувала Зарічний район Сум. Постраждали люди, зокрема 16-річний юнак.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.
«Влучання реактивного БпЛА у «спальному», густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки», – написав він.
Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша формація уточнюється.
Виникла пожежа. Пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі. Пошкоджені вікна та двері в дошкільному навчальному закладі.
Є перебої в газопостачанні мешканців. Інші обставини зʼясовуються.
- Минулої доби ворог завдав 48 ударів по 25 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував по області ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію, ударні БпЛА різних типів. Загинув чоловік. Є травмовані, зокрема двоє дітей.