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Російський дрон атакував житловий район Сум. Є постраждалі

Пошкоджена багатоповерхівка. 

Російський дрон атакував житловий район Сум. Є постраждалі
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська МВА

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія атакувала Зарічний район Сум. Постраждали люди, зокрема 16-річний юнак. 

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

«Влучання реактивного БпЛА у «спальному», густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки», – написав він. 

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Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша формація уточнюється.

Виникла пожежа. Пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі. Пошкоджені вікна та двері в дошкільному навчальному закладі.

Є перебої в газопостачанні мешканців. Інші обставини зʼясовуються.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська МВА
Наслідки російської атаки

  • Минулої доби ворог завдав 48 ударів по 25 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував по області ракети, керовані авіабомби, міномети, артилерію, ударні БпЛА різних типів. Загинув чоловік. Є травмовані, зокрема двоє дітей. 
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