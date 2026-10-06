Російський дрон атакував житловий район Сум. Є постраждалі

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Сьогодні, 6 жовтня, російська армія атакувала Зарічний район Сум. Постраждали люди, зокрема 16-річний юнак.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

«Влучання реактивного БпЛА у «спальному», густонаселеному масиві Зарічного району Сум. Удар ворог спрямував між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки», – написав він.

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Попередньо є 2 постраждалих, серед них підліток 16 років, його стан нетяжкий. Інша формація уточнюється.

Виникла пожежа. Пошкоджено стіну, скління вікон та балконів, цивільні припарковані автомобілі. Пошкоджені вікна та двері в дошкільному навчальному закладі.

Є перебої в газопостачанні мешканців. Інші обставини зʼясовуються.

Фото: Сумська МВА Наслідки російської атаки