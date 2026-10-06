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У частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки відключень світла

Їх можуть ввести з 15:00.

У частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки відключень світла
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до кінця доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в "Укренерго".

Обмеження пов’язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідністю уникнути перевантаження обладнання. Для побутових та інших споживачів відключення застосовуватимуться обсягом до однієї черги.

Через російські удари нові знеструмлення зафіксували в Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 6 жовтня воно було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Споживачам радять перенести використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 15:00.

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