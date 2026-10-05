Завтра в Україні не планують відключень електроенергії

Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно в денний час.

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В Україні у вівторок, 6 жовтня, не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило НЕК "Укренерго".

"Завтра, 6 жовтня, застосування заходів обмеження споживання не планується", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські атаки. Споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках "Укренерго" та обленерго.