Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаЕкономікаДержава

Завтра в Україні не планують відключень електроенергії

Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно в денний час.

Завтра в Україні не планують відключень електроенергії
Фото: Укренерго

В Україні у вівторок, 6 жовтня, не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило НЕК "Укренерго".

"Завтра, 6 жовтня, застосування заходів обмеження споживання не планується", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські атаки. Споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках "Укренерго" та обленерго.

  • Внаслідок обстрілів станом на ранок 5 жовтня є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies