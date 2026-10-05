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Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 45 грн/$1

НБУ встановив курс гривні до долара 45,0564 грн/$1.

Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 45 грн/$1
Фото: Днепр Час

Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 45 грн/$1 та на 6 жовтня складає 45,0564 грн/$1 порівняно із 44,9857 грн/$1 на 5 жовтня.

Про це свідчать дані Національного банку України.

На тлі зниження курсу євро до долара у понеділок нижче рівня $1,12/EUR1 вперше з травня 2025 року, курс гривні до євро у понеділок укріпився і на 6 жовтня встановлений на рівні 50,4830 грн/EUR1 проти 50,5333 грн/EUR1 5 жовтня.

Курс гривні до долара НБУ станом на 12:00 у понеділок також вперше опустився нижче рівня 45 грн/$1 – до 45,0527 грн/$1.

Після цього на ринку гривня продовжувала послаблюватися, але після досягнення рівня 45,0700 грн/$1 трохи відіграла падіння. 

Нагадаємо, що в серпні курс гривні до євро оновив історичний антирекорд. Попередній було зафіксовано 16 червня, коли 1 євро коштував 52 гривні і 4 копійки. Це був єдиний зафіксований випадок, коли курс перетнув психологічну позначку у 52 гривні. Після піку упродовж літа вартість євро залишалася більш-менш стабільною.

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