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У Запоріжжі завершили рятувальні роботи у багатоповерхівці після удару

Кількість потерпілих – п’ять: троє чоловіків і дві жінки.

У Запоріжжі завершили рятувальні роботи у багатоповерхівці після удару
Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі
Фото: ДСНС України

У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Постраждали п’ятеро людей, серед них – троє чоловіків і дві жінки.

Про це повідомила ДСНС України.

Із задимленої будівлі рятувальники вивели 11 мешканців, зокрема двох дітей. Для цього вони використовували автодрабини та кисневі пристрої.

Психологи ДСНС також надали допомогу понад 30 людям, серед яких троє дітей. Наразі до відновлення будівлі долучилися комунальні служби міста.

  • Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі ввечері 5 жовтня. На місці влучання виникла пожежа. Станом на 23:00 було відомо про п’ятьох постраждалих. Також повідомлялося про людей, заблокованих на п’ятому поверсі будинку. На місці працювали екстрені служби.

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