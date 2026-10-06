Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив роботу після масованої атаки Росії.
Про це повідомила компанія у Facebook.
Наразі фахівці "Омега Телеком" працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до інтернету на резервних майданчиках.
"Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!" – зазначили в компанії.
Що передувало?
- У Києві внаслідок російського удару постраждав dline.ua. Станом на 1 жовтня дата-центр повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.
- Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними.
- 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів