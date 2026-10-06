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Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив роботу після масованої атаки Росії.

Про це повідомила компанія у Facebook.

Наразі фахівці "Омега Телеком" працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до інтернету на резервних майданчиках.

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"Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!" – зазначили в компанії.

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Що передувало?

У Києві внаслідок російського удару постраждав dline.ua. Станом на 1 жовтня дата-центр повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.