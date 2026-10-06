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Після масованої атаки припинив роботу київський дата-центр "Омега Телеком"

Фахівці працюють, аби відновити канали зв’язку на резервних майданчиках.

Після масованої атаки припинив роботу київський дата-центр "Омега Телеком"
Зупинив роботу дата-центр "Омега Телеком"
Фото: Омега Телеком

Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив роботу після масованої атаки Росії.

Про це повідомила компанія у Facebook.

Наразі фахівці "Омега Телеком" працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до інтернету на резервних майданчиках.

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"Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!" – зазначили в компанії.

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Фото: Омега Телеком

Що передувало?

  • Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними. 
  • 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів 
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