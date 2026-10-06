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У Києві затримали засновника та адміністратора ТГ-каналу, який закликав підписників до терактів

Він також надавав інструкції з виготовлення вибухівки. 

У Києві затримали засновника та адміністратора ТГ-каналу, який закликав підписників до терактів
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки України разом із Федеральним бюро розслідувань США затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського Телеграм-каналу. 

Як повідомили у СБУ, він використовував цей ресурс для закликів до терактів проти правоохоронців у нашій державі та країнах-партнерах, а також викладав там відеоінструкції для виготовлення вибухівки та вчинення інших злочинів.

Зʼясували, що затриманий створив власний телеграм-канал, на якому агітував користувачів підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Крім закликів до масових вбивств, він у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок.

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Задокументували, що фігурант облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб. Також він розповідав підписникам про особливості використання електродетонаторів, додаткових елементів для підсилення уражаючої дії та інших компонентів СВП.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем його проживання. Під час обшуків у його помешканні вилучено вибухові речовини та лабораторне обладнання для їхнього синтезу.

Знайдені під час обшуків докази
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуків докази

Крім цього, у затриманого знайшли комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування терористичного телеграм-каналу, а також протипіхотні міни, підривне обладнання та боєприпаси.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників фігуранта.

Також СБУ заблокувала його телеграм-канал. 

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