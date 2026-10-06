Литовська компанія Unmanned Defense Systems відкрила підприємство в Україні

Литовський виробник безпілотників Unmanned Defense Systems розпочинає роботу в Україні через спільне литовсько-українське підприємство UDS Ukraine. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

UDS розробляє інтегровані безпілотні системи для виконання різних місій, що охоплюють розвідку, спостереження, виявлення цілей і розвідку (ISTAR), високоточні удари та командування й управління.

Інтегровані системи UDS об’єднують:

FORECASTER — БпЛА для розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки (ISTAR);

AVENGER 5 — БпЛА для високоточних ударів;

HAULER — БпЛА для перевезення різних типів корисного навантаження;

SWARM C2 — програмну платформу командування й управління.

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Усі вони працюють у відкритій, сумісній екосистемі, розрахованій на інтеграцію зі сторонніми платформами та системами управління боєм.

«Україна докорінно змінила швидкість, з якою мають розвиватися оборонні технології. Створюючи постійну присутність в Україні, ми хочемо наблизити наші технології, інженерний досвід і системний підхід до людей, яким ці спроможності потрібні. Наше завдання полягає не просто в постачанні продукції, а у створенні довгострокової присутності та внеску в оборонні спроможності України», — заявив співзасновник і генеральний директор UDS Вітеніс Я. Бузас.

Завдяки розподіленій системі виробництва UDS може контролювати критично важливі технології та етапи виготовлення, оперативно збільшувати випуск продукції відповідно до попиту й водночас розвивати виробничі спроможності оборонних галузей у країнах, де вона присутня.

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Створення UDS Ukraine відображає ширше прагнення компанії стати частиною української оборонної технологічної екосистеми, а не працювати винятково як зовнішній постачальник, зазначили у пресрелізі.

Українська команда безпосередньо працюватиме з українськими військовими та партнерами. Вона займатиметься розгортанням продукції, навчанням операторів і подальшою співпрацею з військовими підрозділами. Постійна присутність компанії має забезпечити українським користувачам швидший доступ до експертизи UDS і скоротити шлях від оперативних потреб до технічних рішень та їхнього розгортання, зазначили в повідомленні.

«Водночас унікальний досвід України в бойових умовах забезпечуватиме важливий зворотний зв’язок для подальшого розвитку систем UDS», — додали у компанії.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявляв, що країна прагне налагодити виробництво українських безпілотників на своїй території в рамках двосторонньої угоди про співпрацю в оборонній промисловості.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував спрямувати частину щорічної фінансової допомоги Україні на спільне виробництво безпілотників у Литві.