Швеція направить Patriot до Польщі для захисту ключового хабу постачання допомоги Україні

Крім системи Patriot Швеція відправить до Польщі близько 100 військовослужбовців

Швеція розгортає систему протиповітряної оборони Patriot у місті Жешув — логістичному вузлі на південному сході Польщі, який відіграє ключову роль у забезпеченні військової та цивільної підтримки України. Про це йдеться у пресрелізі збройних сил Швеції.

Крім захисту логістичного вузла в Польщі, який забезпечує доставку допомоги Україні від Північноатлантичного альянсу, шведський контингент також долучиться до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО і працюватиме під командуванням Альянсу.

Це буде перше розгортання Швецією зенітної ракетної системи Patriot у межах місії НАТО, зазначили у пресрелізі. Нею керуватиме розрахунок зі складу полку протиповітряної оборони (Lv 6) за підтримки авіакрила Блекінге (F 17).

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«Як союзники, ми поділяємо відповідальність за захист і оборону території НАТО. Водночас підтримка України залишається пріоритетом для Швеції. Розгорнувши передові спроможності полку протиповітряної оборони та авіакрила Блекінге, Швеція посилить східний фланг НАТО в Польщі й водночас сприятиме захисту життєво важливих зусиль із підтримки України», — заявив командувач Сухопутних військ Швеції Йоган Пеккарі.

Полк протиповітряної оборони виконуватиме цю місію від початку грудня до кінця 2026 року та планує продовжити її виконання в першій половині 2027 року.

Крім цього, Швеція з жовтня 2026 року розгорне винищувачі Gripen для патрулювання повітряного простору Польщі в межах місії НАТО.

Luftvärnsregementet (Lv 6) — єдиний полк протиповітряної оборони Швеції. Він базується в Гальмстаді. Підрозділ має на озброєнні, зокрема, систему Patriot та відповідає за підготовку військових і розвиток спроможностей шведської ППО.

Blekinge flygflottilj (F 17) — авіакрило шведських ВПС із базою в Роннебю. На його озброєнні перебувають два бойоготові дивізіони винищувачів JAS 39 Gripen