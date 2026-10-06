Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Швеція направить Patriot до Польщі для захисту ключового хабу постачання допомоги Україні

Крім системи Patriot Швеція відправить до Польщі близько 100 військовослужбовців

Швеція направить Patriot до Польщі для захисту ключового хабу постачання допомоги Україні
ЗРК Patriot
Фото: DPA

Швеція розгортає систему протиповітряної оборони Patriot у місті Жешув — логістичному вузлі на південному сході Польщі, який відіграє ключову роль у забезпеченні військової та цивільної підтримки України. Про це йдеться у пресрелізі збройних сил Швеції.

Крім захисту логістичного вузла в Польщі, який забезпечує доставку допомоги Україні від Північноатлантичного альянсу, шведський контингент також долучиться до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО і працюватиме під командуванням Альянсу.

Це буде перше розгортання Швецією зенітної ракетної системи Patriot у межах місії НАТО, зазначили у пресрелізі. Нею керуватиме розрахунок зі складу полку протиповітряної оборони (Lv 6) за підтримки авіакрила Блекінге (F 17). 

Реклама

«Як союзники, ми поділяємо відповідальність за захист і оборону території НАТО. Водночас підтримка України залишається пріоритетом для Швеції. Розгорнувши передові спроможності полку протиповітряної оборони та авіакрила Блекінге, Швеція посилить східний фланг НАТО в Польщі й водночас сприятиме захисту життєво важливих зусиль із підтримки України», — заявив командувач Сухопутних військ Швеції Йоган Пеккарі.

Полк протиповітряної оборони виконуватиме цю місію від початку грудня до кінця 2026 року та планує продовжити її виконання в першій половині 2027 року.

Крім цього, Швеція з жовтня 2026 року розгорне винищувачі Gripen для патрулювання повітряного простору Польщі в межах місії НАТО.

Luftvärnsregementet (Lv 6) — єдиний полк протиповітряної оборони Швеції. Він базується в Гальмстаді. Підрозділ має на озброєнні, зокрема, систему Patriot та відповідає за підготовку військових і розвиток спроможностей шведської ППО. 

Blekinge flygflottilj (F 17) — авіакрило шведських ВПС із базою в Роннебю. На його озброєнні перебувають два бойоготові дивізіони винищувачів JAS 39 Gripen

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies