Повідомлено про підозру адміралу РФ, який наказав ударити "Калібрами" по багатоповерхівці у Києві в 2024 році

Для удару по Києву росіяни застосували 10 крилатих ракет, запущені з фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-261 "Великий Новгород".

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Служба безпеки зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача Чорноморського флоту РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

8 липня 2024 року він організував прицільний удар крилатими ракетами типу 3М-14 "Калібр" по багатоквартирному будинку в Києві. Унаслідок ворожої атаки було повністю зруйновано один із під’їздів житлової будівлі, загинуло 13 місцевих жителів, 5 з яких – діти.

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За матеріалами справи, обстріл житлового будинку відбувся на підставі бойового наказу за підписом Пінчука.

"Для удару по Києву росіяни застосували 10 крилатих ракет, запущені з фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-261 "Великий Новгород" з акваторії Чорного моря. Тим самим російський адмірал грубо порушив статтю 147 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Сергію Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають заходи для притягнення його та спільників до відповідальності.