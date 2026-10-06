Студенти профколеджів зможуть стажуватися у роботодавців ще під час навчання

Студенти професійних коледжів зможуть проходити стажування на підприємствах та навчатися в інших закладах освіти. Уряд затвердив відповідні зміни до правил академічної мобільності.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Нові можливості також отримають викладачі. Вони зможуть викладати та проходити стажування не лише в закладах освіти, а й на підприємствах. Це дозволить їм отримувати новий практичний досвід і вдосконалювати професійні навички.

У МОН очікують, що завдяки цьому професійні коледжі зможуть тісніше співпрацювати з роботодавцями. А студенти матимуть можливість ще під час навчання отримувати навички, які потрібні на сучасному виробництві.

Зміни підготували на виконання Закону України "Про професійну освіту". До їх розробки також долучилися експерти Офісу підтримки відновлення та реформ при МОН.