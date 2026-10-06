ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Студенти профколеджів зможуть стажуватися у роботодавців ще під час навчання

Уряд розширив можливості академічної мобільності.

Студенти профколеджів зможуть стажуватися у роботодавців ще під час навчання
ілюстративне фото
Фото: pixabay

Студенти професійних коледжів зможуть проходити стажування на підприємствах та навчатися в інших закладах освіти. Уряд затвердив відповідні зміни до правил академічної мобільності.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Нові можливості також отримають викладачі. Вони зможуть викладати та проходити стажування не лише в закладах освіти, а й на підприємствах. Це дозволить їм отримувати новий практичний досвід і вдосконалювати професійні навички.

У МОН очікують, що завдяки цьому професійні коледжі зможуть тісніше співпрацювати з роботодавцями. А студенти матимуть можливість ще під час навчання отримувати навички, які потрібні на сучасному виробництві.

Зміни підготували на виконання Закону України "Про професійну освіту". До їх розробки також долучилися експерти Офісу підтримки відновлення та реформ при МОН.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies