Зеленський: Росія готує новий масований удар

Росія готує новий масований удар, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради 6 жовтня. Україна готує протидію.

Президент зазначив, що визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовують. Урядовці і представники обласних влад напрацювали додаткові логістичні рішення в відповідь на російські удари.

Міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів.

«Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – сказав президент.

Також обговорили російські атаки по українських лікарнях: за одну добу ворог атакував їх у Краматорську і Кривому Розі.