FT: У Німеччині попередили про нову фазу російської "тіньової війни" проти Європи

Інцидент з дронами в аеропорту Лейпцига є лише "вершиною айсберга".

Росія перейшла до нової, небезпечнішої фази так званої "тіньової війни" проти Європи та готує атаки на території країн НАТО. Про це заявили керівники трьох німецьких розвідувальних служб під час брифінгу для парламенту.

Деталі повідомляють Financial Times.

Кремль активізує такі операції через відсутність прогресу у війні проти України. Російські спецслужби, зокрема, можуть націлюватися на транспортну та комунікаційну інфраструктуру, оборонні підприємства, військові об’єкти й інші компанії в країнах ЄС.

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Глава Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Сінан Селен заявив, що нещодавній інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига може бути лише "верхівкою айсберга".

"Навіть сьогодні Росія готова прийняти потенційні жертви серед цивільного населення, а також займається навмисним плануванням актів насильства", – сказав він.

Москва сприймає Німеччину як свого головного противника

Селен також зазначив, що російська сторона розширює масштаби своїх операцій і вдосконалює методи вербування. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер назвав Німеччину головною ціллю Росії за межами безпосередньої зони бойових дій.

За його словами, Москва сприймає Німеччину як свого головного противника, а загроза для країни є "прямою, комплексною та конкретною".

Єгер також попередив про ризик того, що російські провокації можуть призвести до масштабнішого конфлікту між Росією та НАТО. Водночас він закликав Німеччину посилювати стримування та чітко демонструвати готовність захищатися у разі ескалації.

"Навіть сьогодні Росія готова прийняти потенційні жертви серед цивільного населення, а також займається навмисним плануванням актів насильства", – пояснив Єгер.

Росія може здійснити обмежені операції в країнах Балтії

За оцінкою НАТО, російські збройні сили можуть бути готові до повномасштабного конфлікту з Альянсом до 2029 року, але, ймовірно, не раніше, особливо якщо війна проти України триватиме. Водночас це не виключає спроб Москви здійснити менші провокації, щоб перевірити єдність НАТО.

Єгер припустив, що одним із можливих сценаріїв можуть стати обмежені операції в країнах Балтії, подібні до тих, які Росія застосовувала на початкових етапах війни проти України у 2014 році. Метою може бути перевірка реакції Альянсу та того, як він застосовуватиме принцип колективної оборони.