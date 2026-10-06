У Німеччині заарештували екскерівника зовнішньої розвідки (уточнено)

У Німеччині затримали колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини та його помічника за підозрою у шпигунстві.

Як пише АР та йдеться у повідомленні пресслужби Федеральної прокуратури Німеччини, Август Ганнінг, якому зараз 80 років, очолював Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND) із грудня 1998 року до листопада 2005-го. Його підозрюють у «державно-зрадницькому шпигунстві, розголошенні державної таємниці, замаху на державну зраду та шпигунстві», йдеться у заяві прокуратури.

Уточнення. Спочатку у матеріалі АР йшлося про керівника внутрішньої розвідки.

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Ганнінга заарештували в районі Бад-Тельц – Вольфратсгаузен на півдні Німеччини. Того ж дня в Штайнфурті на заході країни заарештували його колишнього помічника, якого називають лише Манфредом Д. Його звинувачують у пособництві та сприянні замаху на державну зраду і державній зраді у формі шпигунства.

У заяві не уточнюється, на користь якої країни могли шпигувати ці чоловіки.

За даними прокуратури, Манфред Д. працював керівником апарату Ганнінга. Після завершення роботи Ганнінга в BND він продовжив працювати керівником апарату кількох наступних очільників Федеральної розвідувальної служби із березня 2012 року до березня 2026 року. На цій посаді він мав доступ до конфіденційної інформації.

Зазначається, що обидва підозрювані навесні 2010 року домовилися про те, що Манфред Д. постійно передаватиме Ганнінгу цінну розвідувальну інформацію з BND в обмін на винагороду.

«Наявні на цей момент результати розслідування свідчать, що протягом багатьох років Манфред Д. передав Ганнінгу приблизно 2000 документів, багато з яких містили секретну інформацію, призначену виключно для внутрішнього використання Федеральною розвідувальною службою, зокрема для брифінгів керівництва з питань розвідки», – йдеться в заяві.

За даними прокуратури, Ганнінг використовував цю інформацію у своїй приватній консультаційній діяльності.

Правоохоронці повідоляють, що в одному випадку Ганнінг використав секретну розвідувальну інформацію, отриману від Манфреда Д., для підготовки аналізу для співробітника іноземної розвідувальної служби.

Прокуратура не уточнила, спецслужбу якої країни представляв цей іноземний агент, і додала, що ще належить встановити, чи потрапили матеріали до адресата.

У помешканнях обох чоловіків провели обшуки. Сьогодні підозрюваних доставлять до слідчого судді Федерального суду. Після цього слідчий суддя офіційно повідомить підозрюваних про звинувачення та вирішить питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.