Трамп заявив, що підписав указ про зменшення цін на дизельне паливо

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизельне паливо. Йдеться про скасування обмежень на дешевше дизельне паливо, пофарбоване в червоний колір.

Як пише CNN, про це американський лідер оголосив, виступаючи на передвиборчому заході в штаті Небраска, який сильно постраждав від різкого зростання цін на дизель.

«Цей указ також знизить вартість усіх товарів, зокрема продуктів харчування», – сказав він.

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Дизельне паливо червоного кольору – це те саме звичайне дизельне паливо. Відмінність лише в тому, що воно не оподатковується і забарвлене в червоний колір, щоб відрізнити його від пального для використання на дорогах. Його використовують, зокрема, у тракторах та промисловому обладнанні.

Розширення доступу до неоподатковуваного дизельного палива може бути особливо корисним для далекобійників, які потерпають від стрибка цін на дизель. Цей крок також може допомогти фермерам, які залежать від вантажівок для доставки своєї продукції на ринки та отримання добрив й інших необхідних матеріалів.

Згідно з інформаційним повідомленням, оприлюдненим Білим домом, указ «тимчасово дозволить використовувати пофарбоване дизельне паливо для позашляхового використання на автомобільних дорогах і відтермінує сплату відповідного федерального акцизного податку, знижуючи витрати для американців».

У повідомленні зазначається, що указ доручає міністру фінансів, за погодженням із міністром оборони, відтермінувати до кінця року сплату податку на використання пофарбованого дизельного палива на дорогах без нарахування відсотків чи штрафів, а також «вивчити можливості скасування зобов’язання сплачувати відтерміновані податки».

Білий дім також заявив, що указ доручає представникам адміністрації заохочувати більше штатів запроваджувати аналогічну політику та забезпечити доступ фермерів до пофарбованого дизельного палива в районах із високим попитом.

У Штатах ціни на дизельне паливо зросли з $3,76 за галон (3,7 л-ред.) до початку війни з Іраном до рекордних $6,53 за галон 22 вересня. У понеділок середня ціна дизеля по країні становила $6,32 за галон.

Зазвичай федеральний уряд стягує податок у розмірі 24,4 цента за галон дизельного палива, призначеного для використання на дорогах. Крім того, дизель оподатковується на рівні штатів – у середньому 35,5 цента за галон. Штати вже самостійно вживають заходів, щоб допомогти далекобійникам впоратися з високими цінами на дизель.