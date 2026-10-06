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Трамп заявив, що США допоможуть Росії у боротьбі з чумою

Президент США зазначив, що спалах "є великою проблемою для Росії".

Трамп заявив, що США допоможуть Росії у боротьбі з чумою
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп у понеділок у Білому домі заявив журналістам, що Сполучені Штати допоможуть Росії після того, як там зафіксували смерть від чуми.

Про це пише Reuters.

Трамп зазначив, що спалах є «великою проблемою для Росії».

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Лаборант дослідницького інституту чуми в Сибіру захворів і помер за нерозкритих обставин, через що російська влада помістила десятки людей на карантин.

«Ну, мені дуже не подобається бачити, як вони цим хворіють», – сказав Трамп. «Це важка хвороба».

Він додав, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Росії. Трамп заявив, що вважає Путіна людиною, з якою він може співпрацювати, незважаючи на напруженість навколо війни Росії проти України.

«Ми допоможемо», – сказав Трамп. «Ми завжди готові допомогти будь-кому, хто має таку проблему».

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