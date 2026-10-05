Розвідка: РФ шукає альтернативу Чорному морю для експорту зерна

У другій декаді вересня РФ експортувала 347 тисяч тонн пшениці проти 1,3 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Росія шукає альтернативні маршрути для експорту зерна після різкого падіння обсягів постачання через Чорне море.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, У другій декаді вересня РФ відвантажила 347 тисяч тонн пшениці проти 1,3 млн тонн за аналогічний період 2025 року.

Реклама

Росія намагається перенаправити частину вантажів до портів Балтійського моря, на північ країни та Далекий Схід. Зокрема, зерно почав приймати термінал "Ультрамар" в Усть-Лузі. У вересні залізницею туди подали заявки на транспортування близько 260 тисяч тонн зерна.

Водночас, за оцінкою СЗРУ, навіть за максимальної завантаженості цей напрямок може пропускати близько 500 тисяч тонн на місяць. Потужності південних портів РФ перевищують 60 млн тонн на рік, а торік через них проходило майже 90% морського експорту російського зерна.

Ще одним альтернативним маршрутом Росія розглядає Мурманськ. Туди залізницею погодили транспортування перших 40 тисяч тонн зерна зі Ставропольського краю. Однак через значну віддаленість від основних зернових регіонів цей маршрут є дорожчим: вартість доставки зростає на 18–25 доларів за тонну, або до 1 млн доларів на партію.

На сході РФ також нарощує постачання зерна до Китаю через «Новий сухопутний зерновий коридор». Його обсяг зріс із 2,3 млн тонн у 2024 році до 5,8 млн тонн у 2025-му. Цьогоріч очікується близько 9 млн тонн.

Водночас цей напрямок має низку обмежень, зокрема пов'язаних із пропускною спроможністю залізниці та терміналів, тарифами, фітосанітарними вимогами та китайськими квотами.

"Швидко створити заміну чорноморській системі Росія не може", – заявили у СЗРУ.

У розвідці зазначили, що для цього необхідні залізнична інфраструктура, елеватори, перевалка, страхування, судна та постійні покупці.

Раніше Україна разом із країнами Балтії посилила контроль за походженням зерна, щоб не допустити потрапляння на міжнародні ринки продукції, яку Росія могла викрасти з тимчасово окупованих територій України.

27 вересня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим порушив питання зернової блокади у Чорному морі. Водночас конкретних результатів переговори не дали.