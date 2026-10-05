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МКС видав чотири ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок

МКС вважає, що є підстави підозрювати представників Талібану у злочині проти людяності через переслідування жінок і дівчат.

МКС видав чотири ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок
Фото: ЕРА/UPG

Міжнародний кримінальний суд розсекретив чотири ордери на арешт представників керівництва Талібану у справі щодо ситуації в Афганістані.

Про це повідомила пресслужба МКС.

Ордери стосуються лідера Талібану Хайбатулли Ахундзади, голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані, міністра освіти Хабібулли Аги та міністра вищої освіти Неди Мохаммада Надіма.

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Перші два ордери суд видав 8 липня 2025 року, а ще два видано 9 вересня того самого року. До 5 жовтня 2026 року вони залишалися засекреченими.

Палата МКС дійшла висновку, що є обґрунтовані підстави вважати чотирьох підозрюваних відповідальними за накази, підбурювання або спонукання до злочину проти людяності у формі переслідування.

За версією суду, переслідування було спрямоване проти дівчат, жінок та інших людей, які не відповідали політиці Талібану щодо гендеру, гендерної ідентичності чи самовираження. Також переслідували людей, яких вважали союзниками жінок і дівчат.

Ймовірні злочини вчинялися в Афганістані від захоплення влади Талібаном 15 серпня 2021 року щонайменше до 20 січня 2025 року.

МКС зазначає, що політика Талібану призвела до суттєвого обмеження прав жінок і дівчат, зокрема права на освіту, приватне та сімейне життя, свободи пересування, висловлення поглядів, думки, совісті та релігії.

  • З моменту захоплення Афганістану в 2021 році Талібан обмежив роль жінок у різних сферах суспільного життя. Жінкам заборонили навчатися у школі після шостого класу та суттєво обмежили можливості працевлаштування.
  • У травні таліби схвалили визнання дитячих шлюбів в Афганістані. "Мовчання" незайманої жінки після досягнення статевої зрілості може розцінюватися як згода на шлюб. Водночас аналогічне правило не застосовується до юнаків або жінок, які вже були у шлюбі.
  • У червні ООН заявив, що таліби заарештували 30 жінок за порушення правил носіння хіджабу. 
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