Wall Street Journal: США вивели бомбардувальники з бази в Британії через загрозу атаки дронів

Однак Лондон сумнівається в спроможності іранців провести аж таку складну операцію.

Причиною виведення американських бомбардувальників B-1 з авіабази в Великій Британії була потенційна загроза комплексної атаки дронів за вказівкою КВІР. Про це з посиланням на американських і європейських посадовців пише Wall Street Journal.

Запланована атака була частиною багатоцільової іранської змови, покликаної вразити ці літаки та вбити персонал на авіабазі RAF Fairford, зокрема американських пілотів. Американський президент 5 жовтня в спілкуванні з пресою підтвердив, що літаки вивели через загрозу.

Віцепрезидент Джей Ді Венс офіційно заявляв про зв'язок цього рішення з Іраном.

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«Ми маємо впевненість, що іранці намагаються робити те, що Іранська держава робила протягом 49 років, що включає теракти проти США та проти багатьох людей», – сказав він.

Речник британського уряду в понеділок запевнив, що авіабаза в безпеці.

США використовували авіабазу в Великій Британії для літаків, які завдавали ударів по іранських об'єктів. Wall Street Journal писав, що КВІР вербував британських громадян для диверсій. А американські військові посадовці в Європі отримали дані про можливу атаку з вибухівкою.

Британські посадовці стверджували, що немає доказів спроможності Ірану провести настільки складну операцію проти бази Fairford. Іран раніше обирав мішенню інші британські бази за кордоном, зокрема Акротірі на Кіпрі та Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Британська поліція досі з'ясовує, як і чому п'ятеро чоловіків у масках опинилися біля авіабази Fairford минулого тижня, приїхавши з Лондона у фургонах із бочками пального. Британський уряд заявив, що є вагомі ознаки того, що змова пов'язана з Іраном, але не навів подробиць. Чоловіків затримали за підозрою в підготовці теракту, але згодом звільнили під заставу. Обвинувачень їм не висунули. Днем пізніше арештували шостого чоловіка з громадянством і Британії, і Ірану. Його також відпустили.