Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
ГоловнаСвіт

Wall Street Journal: США вивели бомбардувальники з бази в Британії через загрозу атаки дронів

Однак Лондон сумнівається в спроможності іранців провести аж таку складну операцію. 

Wall Street Journal: США вивели бомбардувальники з бази в Британії через загрозу атаки дронів
Аавіабаза США у Великій Британії RAF Fairford
Фото: RAF Fairford

Причиною виведення американських бомбардувальників B-1 з авіабази в Великій Британії була потенційна загроза комплексної атаки дронів за вказівкою КВІР. Про це з посиланням на американських і європейських посадовців пише Wall Street Journal. 

Запланована атака була частиною багатоцільової іранської змови, покликаної вразити ці літаки та вбити персонал на авіабазі RAF Fairford, зокрема американських пілотів. Американський президент 5 жовтня в спілкуванні з пресою підтвердив, що літаки вивели через загрозу. 

Віцепрезидент Джей Ді Венс офіційно заявляв про зв'язок цього рішення з Іраном.

Реклама

«Ми маємо впевненість, що іранці намагаються робити те, що Іранська держава робила протягом 49 років, що включає теракти проти США та проти багатьох людей», – сказав він. 

Речник британського уряду в понеділок запевнив, що авіабаза в безпеці. 

США використовували авіабазу в Великій Британії для літаків, які завдавали ударів по іранських об'єктів. Wall Street Journal писав, що КВІР вербував британських громадян для диверсій. А американські військові посадовці в Європі отримали дані про можливу атаку з вибухівкою.

Британські посадовці стверджували, що немає доказів спроможності Ірану провести настільки складну операцію проти бази Fairford. Іран раніше обирав мішенню інші британські бази за кордоном, зокрема Акротірі на Кіпрі та Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Британська поліція досі з'ясовує, як і чому п'ятеро чоловіків у масках опинилися біля авіабази Fairford минулого тижня, приїхавши з Лондона у фургонах із бочками пального. Британський уряд заявив, що є вагомі ознаки того, що змова пов'язана з Іраном, але не навів подробиць. Чоловіків затримали за підозрою в підготовці теракту, але згодом звільнили під заставу. Обвинувачень їм не висунули. Днем пізніше арештували шостого чоловіка з громадянством і Британії, і Ірану. Його також відпустили.  

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies