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Десятки тисяч людей вийшли на протест у Барселоні через житлову кризу

Учорашнє рішення оголосити дострокові вибори не вгамувало суспільного невдоволення. 

В іспанському місті Барселона 5 жовтня в протесті, спричиненому житловою кризою, взяли участь тисячі людей. Влада оцінила кількість учасників у 20 000, організатори акції заявили, що їх було близько 120 000, передає dpa international

Протест був переважно мирним, але все ж траплялися поодинокі заворушення. Деякі учасники підпалювали сміттєві баки та кидалися в поліцію пляшками й барними стільцями.

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За офіційними даними, правоохоронці затримали кількох людей. 

Учасники акцій протесту вимагають налагодити житлову політику країни. «Це не має сенсу: люди без домівок і домівки без людей», – каже гасло протестувальників. 

Як почалися протести?

Мітинги спалахнули після того, як 87-річну жінку виселили з орендованого нею будинку в Мадриді, де вона прожила понад 70 років. Марікармен Абаскаль була виселена 23 вересня після рішення суду. Батько Марікармен підписав договір оренди в 1956 році. Пізніше оренда перейшла до її матері, а після смерті жінки – до Марікармен. Роками вона справно платила за оренду, але нинішній власник, інвестиційна компанія Urbagestión, прагнув розірвати договір після того, як підвищив вартість з 500 євро до 2650 євро. Згодом компанія знизила плату до 1650 євро, але Марікармен усе одно не могла собі цього дозволити зі щомісячною пенсією в 1350 євро. Марікармен виграла справу в суді, однак апеляційний суддя скасував це рішення, а Верховний суд зрештою став на бік власників, писала газета El Pais. 

У спілкуванні з журналістами іспанці наголошували, що придбати власну нерухомість у країні важко через високі ціни, а на оренду часом йде більшість доходу. 

Уряд подав парламентарям дві пропозиції, покликані покращити ситуацію з житловою політикою, але ті їх відхилили. В зв'язку з цим прем'єр Педро Санчес, який очолює уряд з 2018 року, оголосив на листопад дострокові вибори.

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