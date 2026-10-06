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У США вперше з часів Другої світової війни військового стратять через розстріл

Розстріляють колишнього майора армії США Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році застрелив 13 неозброєних американських солдатів у Форт-Худі.

У США вперше з часів Другої світової війни військового стратять через розстріл
Фото: EPA/UPG

У США вперше з часів Другої світової війни військового стратять через розстріл, повідомляє BBC.

Пентагон оголосив, що розстріляють колишнього майора армії США Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році застрелив 13 неозброєних солдатів США у Форт-Худі, поранивши ще 32.

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що військовий міністр Піт Хегсет дав цю рекомендацію, а президент Дональд Трамп її схвалив.

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Це буде перша військова страта через розстріл у країні після закінчення Другої світової війни.

Парнелл сказав, що міністр армії призначить час і місце страти.

Хасан вбив 13 солдатів на базі у Техасі

Хасан, психіатр армії США з Вірджинії, у 2009 році вбив 13 військовослужбовців на базі в Техасі. Згодом у суді він визнав, що саме він відкрив вогонь, і перепросив за “будь-які помилки”. Під час військового суду у 2013 році він заявив, що вважав, ніби захищає мусульман і рух “Талібан” в Афганістані.

Напад, що стався 5 листопада 2009 року, був найкривавішим випадком насильства (не пов’язаним із бойовими діями) на американській військовій базі. Інцидент трапився в переповненому медичному корпусі, де військовослужбовці, які готувалися до відправлення на службу, чекали на медичний огляд та щеплення.

Наразі Хасан є одним із чотирьох ув’язнених, засуджених до смертної кари у військовій системі правосуддя США.

Згідно з військовим законодавством, для виконання смертного вироку необхідне схвалення президента. Також для здійснення страти потрібні розгляд апеляції та остаточне рішення щодо законності вироку.

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