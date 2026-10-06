Біля берегів Болгарії дрони атакували два торговельні судна: одне затонуло (оновлено)

У Чорному морі біля узбережжя Болгарії проводять масштабну рятувальну операцію після атак дронів на два торговельні судна. Інцидент стався на схід від мису Святий Атанас і міста Бяла.

Про це пише болгарське видання NOVA.

За попередніми даними, під удар потрапили судна ALFA WATAN, що ходить під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

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ALFA WATAN зазнав критичних пошкоджень корпусу та затонув на схід від болгарського узбережжя. Інформації про долю його екіпажу наразі немає.

На борту ABLE після атаки спалахнула пожежа. Усіх 18 членів екіпажу евакуювали. Моряків прийняв на борт пором DIOSCURIA, який ходить під болгарським прапором і був перенаправлений для допомоги суднам, що зазнали лиха.

Серед врятованих є поранені. Їм надали першу допомогу безпосередньо на борту порома. Болгарський екіпаж та рятувальні служби координують подальшу медичну евакуацію постраждалих до берегових лікарень.

За інформацією, наведеною в болгарських медіа, це перша атака на судна в межах виключної економічної зони Болгарії.У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду за участю представників оборонного та транспортного відомств, Міністерства довкілля, президентської адміністрації та служб безпеки.

Як повідомив Радев, станом на 11:00 6 жовтня, з затонулого судна поки не знайденого жодного члена екіпажу. Усі – зникли безвісти. На місці лише перевернуті рятувальні шлюпки та жилети.

Перше судно перевозило пшеницю, щодо вантажу другого – наразі немає інфомації.