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Одеська ОВА: російський дрон пошкодив торговельне судно в Чорному морі, є загиблий

Під удар потрапило судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію.

Одеська ОВА: російський дрон пошкодив торговельне судно в Чорному морі, є загиблий
Атака на цивільне судно на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У Чорному морі російський ударний безпілотник пошкодив комерційне судно під прапором Маршаллових островів. На борту перевозили рапсову олію.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки пошкоджено судно, після чого загорілася його надбудова. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

"Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці", – написав голова ОВА.

  • У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Одеську область. Під ударом опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.Внаслідок атаки постраждалих не було. На місцях влучань спалахнули масштабні пожежі.
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