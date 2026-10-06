У Туреччині літак з 136 пасажирами на борту довелось екстрено посадити через повідомлення про бомбу

В літаку після перевірки жодних вибухових пристроїв не виявили.

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Пасажирський літак авіакомпанії AJet, який виконував рейс з Анкари до Шанлиурфи, у понеділок, 5 жовтня, здійснив вимушену посадку. Перед цим знайшли записку з повідомленням, що на борту – бомба.

Деталі розповідає Turkey Today.

Ллітак вилетів з Анкари о 19:00 за місцевим часом. Після виявлення записки ситуацію взяли під контроль сили безпеки. Повітряне судно благополучно приземлився в аеропорту Шанлиурфа о 20:05.

На борту перебували 136 пасажирів і семеро членів екіпажу. Після посадки людей одразу евакуювали, а рівень безпеки підвищили до максимального.

Як зазначає Haberturk, після ретельної перевірки жодних вибухових пристроїв на борту не виявили.