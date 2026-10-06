У Туреччині літак з 136 пасажирами на борту довелось екстрено посадити через повідомлення про бомбу

Пасажирський літак авіакомпанії AJet, який виконував рейс з Анкари до Шанлиурфи, у понеділок, 5 жовтня, здійснив вимушену посадку. Перед цим знайшли записку з повідомленням, що на борту – бомба.
Деталі розповідає Turkey Today.
Ллітак вилетів з Анкари о 19:00 за місцевим часом. Після виявлення записки ситуацію взяли під контроль сили безпеки. Повітряне судно благополучно приземлився в аеропорту Шанлиурфа о 20:05.
На борту перебували 136 пасажирів і семеро членів екіпажу. Після посадки людей одразу евакуювали, а рівень безпеки підвищили до максимального.
Як зазначає Haberturk, після ретельної перевірки жодних вибухових пристроїв на борту не виявили.
- Раніше літак авіакомпанії flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав у польоті сигнали про надзвичайну ситуацію та можливе незаконне втручання. Зрештою повітряне судно здійснило посадку в аеропорту Табука в Саудівській Аравії.
- Один із пілотів напав на іншого, після чого літак почав різко втрачати висоту. Імовірно, нападник намагався розбити літак. Пілоту, який завдав ножового поранення іншому, раніше заборонили літати в рідному Омані з міркувань безпеки.