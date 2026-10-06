​Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених з КНДР

Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Водночас у Сеулі заявили, що цих вибачень недостатньо.

Про це 6 жовтня заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, пише Yonhap.

За словами урядовця, він підтримує постійний контакт із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Повідомлення від Сибіги містили вибачення, однак, за словами Чо Хьона, вони "не відповідають рівню", якого очікує корейська сторона.

Сеул має намір вжити рішучих заходів. Зокрема, уряд Південної Кореї розглядає різні варіанти реагування, серед них – можливе відкликання посла країни в Україні.

Чо Хьон наголосив, що від початку існувала домовленість не розголошувати інформацію про полонених, щоб захистити їх самих та їхні родини, які залишаються в КНДР. За його словами, саме українська сторона спочатку просила не оприлюднювати цю інформацію.

Після вимоги Сеула надати офіційні пояснення та вибачення Сибіга назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням" і висловив сподівання на її швидке врегулювання. Південна Корея наразі намагається врегулювати суперечку дипломатичними каналами, водночас наголошуючи на важливості збереження відносин з Україною.

Що передувало?

Двоє північнокорейських військових потрапили в полон до українських сил у січні 2025 року під час боїв на боці Росії в Курській області. У середині вересня вони прибули до Південної Кореї.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна нещодавно передала двох військовополонених із КНДР Південній Кореї.