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​Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених з КНДР

МЗС Південної Кореї підтримує постійний зв’язок з українськими дипломатами, зокрема – Андрієм Сибігою.

​Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених з КНДР
Глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон
Фото: Korea Times

Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Водночас у Сеулі заявили, що цих вибачень недостатньо.

Про це 6 жовтня заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, пише Yonhap.

За словами урядовця, він підтримує постійний контакт із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Повідомлення від Сибіги містили вибачення, однак, за словами Чо Хьона, вони "не відповідають рівню", якого очікує корейська сторона.

Сеул має намір вжити рішучих заходів. Зокрема, уряд Південної Кореї розглядає різні варіанти реагування, серед них – можливе відкликання посла країни в Україні.

Чо Хьон наголосив, що від початку існувала домовленість не розголошувати інформацію про полонених, щоб захистити їх самих та їхні родини, які залишаються в КНДР.  За його словами, саме українська сторона спочатку просила не оприлюднювати цю інформацію.

Після вимоги Сеула надати офіційні пояснення та вибачення Сибіга назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням" і висловив сподівання на її швидке врегулювання. Південна Корея наразі намагається врегулювати суперечку дипломатичними каналами, водночас наголошуючи на важливості збереження відносин з Україною.

Що передувало?

  • Двоє північнокорейських військових потрапили в полон до українських сил у січні 2025 року під час боїв на боці Росії в Курській області. У середині вересня вони прибули до Південної Кореї.
  • Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявляв, що Україна розголосила це усупереч домовленості про конфіденційність. У Сеулі побоювалися, що оприлюднення цих даних може створити ризики для дипломатії та безпеки самих полонених і їхніх родичів, які залишаються в КНДР.
  • Водночас в Офісі Президента України пояснили агентству Yonhap, що Київ повідомив лише про сам факт передачі двох північнокорейців, не розкриваючи деталі її проведення. 
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