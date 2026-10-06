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Росіяни вдарили по території однієї із лікарень Кривого Рогу (оновлено)

Відомо про постраждалих. 

Росіяни вдарили по території однієї із лікарень Кривого Рогу (оновлено)
Фото: скрин відео

Сьогодні, 6 жовтня, російська армія вдарила по території однієї із лікарень Кривого Рогу. Станом на 11:40 відомо про пʼятьох постраждалих, пише начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Раніше про удар повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 

Оновлення. Відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє жінок 28 та 40 років госпіталізовані у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

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"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. На зараз двоє постраждалих. Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній", – йшлось повідомленні голови Ради оборони міста. 

Згодом Вілкул написав, що ще одна жінка поранена. Вона у стані середньої важкості, і вже перебуває в операційній.

Жінка просто гуляла з собакою.

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