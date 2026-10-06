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Defense Tech

Українська Buntar Aerospace залучила $16 млн інвестицій на масштабування виробництва

Загальна сума залучених компанією коштів, разом із попередніми раундами, досягла $30 мільйонів

Українська Buntar Aerospace залучила $16 млн інвестицій на масштабування виробництва
Фото: Buntar Aerospace

Українська оборонна компанія Buntar Aerospace залучила $16 млн у новому інвестиційному раунді. Угоду очолили Freedom Fund та один із міжнародних фондів прямих інвестицій, до фінансування також долучилися Gardar, Iron Wolf та Autonomy Capital. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Нове фінансування Buntar Aerospace спрямує за кількома напрямами одразу: пришвидшить розробку продуктів, нарощуватиме виробничі потужності, а також посилить команду — зокрема за рахунок залучення готових інженерних і управлінських команд із досвідом.

Компанія також продовжить удосконалювати ШІ-помічник Buntar Copilot і виходитиме на закордонні ринки з рішеннями подвійного призначення, які виходять за межі звичної розвідки та спостереження. 

Buntar Aerospace — українська компанія, що створює автономні оборонні системи. Заснована у серпні 2023 року. Серед розробок компанії — розвідувальний безпілотник Бунтар-3, здатний працювати в умовах щільної радіоелектронної боротьби, та ШІ-помічник Buntar Copilot.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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