Українська Buntar Aerospace залучила $16 млн інвестицій на масштабування виробництва

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українська оборонна компанія Buntar Aerospace залучила $16 млн у новому інвестиційному раунді. Угоду очолили Freedom Fund та один із міжнародних фондів прямих інвестицій, до фінансування також долучилися Gardar, Iron Wolf та Autonomy Capital. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Нове фінансування Buntar Aerospace спрямує за кількома напрямами одразу: пришвидшить розробку продуктів, нарощуватиме виробничі потужності, а також посилить команду — зокрема за рахунок залучення готових інженерних і управлінських команд із досвідом.

Компанія також продовжить удосконалювати ШІ-помічник Buntar Copilot і виходитиме на закордонні ринки з рішеннями подвійного призначення, які виходять за межі звичної розвідки та спостереження.

Buntar Aerospace — українська компанія, що створює автономні оборонні системи. Заснована у серпні 2023 року. Серед розробок компанії — розвідувальний безпілотник Бунтар-3, здатний працювати в умовах щільної радіоелектронної боротьби, та ШІ-помічник Buntar Copilot.