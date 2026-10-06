Перевезення сирої нафти Ормузькою протокою близьке до довоєнного рівня, але ситуацію з дизелем це не покращить

Частка перевезення нафтопродуктів зараз становить лише 11 % від загального обсягу. До війни вона складала 20 %.

Трафік сирої нафти Ормузькою протокою наблизився до рівня, який був до початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Але це ніяк не допоможе побороти дефіцит дизелю в світі, що виник після іранських атак на нафтові об'єкти в Кувейті, Саудівській Аравії та інших країнах регіону, пише Wall Street Journal.

Наприкінці вересня вартість галону (3.78 літри) дизелю побила рекорд і склала $6,53. У Каліфорнії, де податок на нафту є вищим, вартістю дизелю побила історичний рекорд у 8,44 долари за галон.

«Споживачі не купують сиру нафту. Вони купують бензин, авіаційне пальне й дизель. Унаслідок ракетних і дронових ударів на Близькому Сході кілька великих нафтопереробних заводів зазнали пошкоджень. Світ опинився в дефіциті нафтопродуктів», – сказав Енді Ліпоу, президент Lipow Oil Associates.

Відновлення потоків нафти через Ормузьку протоку не розв'яже проблему найближчим часом. Станом на суботу семиденний середній показник перевезень сирої нафти через протоку між Іраном і Оманом сягнув 10,3 мільйона барелів на добу, або 76% від довоєнного рівня, свідчать останні доступні дані компанії з ринкової аналітики Kpler. Але перевезення нафтопродуктів, як бензин й дизель, становили 1,3 мільйона барелів на добу, тобто лише 11% усіх потоків. До війни нафтопродукти зазвичай становили понад 20% нафтових вантажів, що проходили протокою.

Журналісти зазначили, що головна причина, чому дизель та інші нафтопродукти не виходять із Близького Сходу, полягає в тому, що нафтопереробні заводи по всьому регіону – у Саудівській Аравії, Кувейті, Об'єднаних Арабських Еміратах, Іраку та інших – не працюють через ракетні удари й інші спричинені війною перебої.