На Львівщині викрили схему видачі посвідчень тракториста-машиніста під виглядом офіційного навчання

У Львівській області викрили схему видачі посвідчень тракториста-машиніста під виглядом офіційного навчання.

Як зазначено у повідомлені Офісу генпрокурора, схему організували двоє керівників ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та співзасновник приватного товариства. Також залучили ще п’ятьох працівників Держпродспоживслужби, директора та методиста товариства.

Загалом про підозру повідомлено десятьом особам.

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У січні 2026 року для оформлення такого «навчання» створили підконтрольне товариство, яке отримало ліцензію МОН на підготовку та підвищення кваліфікації трактористів-машиністів. Формально люди сплачували 15 тис. грн за навчання. Насправді ці гроші гарантували можливість не відвідувати заняття, безперешкодно пройти формальні іспити та отримати посвідчення.

Тих, хто хотів реально навчатися і ходити на заняття, відраховували.

Директор і методист забезпечували роботу «навчального центру»: подавали документи до МОН, вносили дані про слухачів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а на сайті розміщували фіктивну інформацію про викладачів.

Працівники Держпродспоживслужби допомагали оформлювати документи, формувати навчальні групи та готувати підроблені договори оренди спецтехніки, щоб створити видимість повноцінної матеріально-технічної бази.

Фінальним етапом була видача посвідчень. Ті самі працівники Держпродспоживслужби входили до складу екзаменаційних комісій і, за даними слідства, без реальної перевірки знань та навичок вносили до відомостей інформацію про успішне складання іспитів.

Охочих отримати посвідчення без навчання підшуковували самі працівники закладу серед місцевих жителів.

За оперативними даними, із червня до вересня 2026 року на рахунок підконтрольного товариства надійшло понад 1 млн грн від щонайменше 80 осіб.

Всім десятьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до її функціонування. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з правом внесення застави. Зокрема, для одного з керівників ГУ Держпродспоживслужби розмір застави становить майже 1 млн грн .

Також шістьох працівників Управління уже відсторонили від займаних посад, щодо сьомого – клопотання перебуває на розгляді суду.