На Львівщині зафіксували два випадки лептоспірозу

Вони пов'язані з роботою на присадибній ділянці та вживанням води з лісових джерел.

На Львівщині зареєстрували два нові випадки лептоспірозу, пов'язані з роботою на присадибній ділянці та вживанням води з лісових джерел.

Про це повідомили в Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом від початку 2026 року в Львівській області зафіксували 10 випадків захворювання. Торік за аналогічний період — 19, із них три летальні. Цьогоріч летальних випадків не зареєстрували.

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50-річний чоловік, який проживає у сільській місцевості, працював на присадибній ділянці без рукавиць. 66-річна жінка під час відпочинку на Закарпатті гуляла лісом та пила воду з лісових джерел.

В обох випадках люди звернулися до лікарів на п'ятий день після появи симптомів. Спочатку у них підвищилася температура, з'явилися головний біль, слабкість, біль у литкових м'язах та попереку. Згодом виникли нудота, блювання та жовтяниця.

Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактеріями роду «Leptospira». Інфіковані тварини, насамперед гризуни, виділяють збудника із сечею. Так лептоспіри можуть потрапляти у воду та вологий ґрунт», — пояснюють у Центрі контролю та профілактики хвороб.

Лептоспіроз може мати тяжкий перебіг із ураженням нирок, печінки та нервової системи.Переносниками можуть бути дикі та домашні гризуни, велика рогата худоба, коні, вівці, кози, свині, кролі, зайці, олені та їжаки.

З моменту зараження до початку хвороби проходить від 7 до 14 днів (можливо від 2 до 30 діб). Початок захворювання може нагадувати грип, ГРВІ або COVID-19.