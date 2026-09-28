“Найбільш на грані кризи – нейрохірургічні оперативні втручання. Нейрохірургічних центрів в нас не така велика кількість, як, наприклад, кардіохірургічних”.

Так міністр охорони здоровя Віктор Ляшко відреагував на запитання LB.ua про те, на розвиток яких послуг тиснуть наші поранені захисники, ветерани.

Про це міністр розповів у проєкті “Наші гідні”.

“Такі втручання потребують все нових інноваційних технологій. Наприклад, в Охмадиті стоїть нейрохірургічна навігаційна система, таких тільки чотири в країнах Європи, в нас п'ята з'явилась. Це те, що потенційно ми готові розвивати, ми за кошт United24, за кошти державного бюджету закупили нейрохірургічні мікроскопи. Подивилися по статистиці, де були нейрохірургічні пацієнти, і поставили ці мікроскопи туди. Питання нейрохірургічних навігаційних систем на порядку денному повинно рухатись. Це те, що ветерани відкривають”, – сказав Віктор Ляшко.

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