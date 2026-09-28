Так міністр охорони здоровя Віктор Ляшко відреагував на запитання LB.ua про те, на розвиток яких послуг тиснуть наші поранені захисники, ветерани.
Про це міністр розповів у проєкті “Наші гідні”.
“Такі втручання потребують все нових інноваційних технологій. Наприклад, в Охмадиті стоїть нейрохірургічна навігаційна система, таких тільки чотири в країнах Європи, в нас п'ята з'явилась. Це те, що потенційно ми готові розвивати, ми за кошт United24, за кошти державного бюджету закупили нейрохірургічні мікроскопи. Подивилися по статистиці, де були нейрохірургічні пацієнти, і поставили ці мікроскопи туди. Питання нейрохірургічних навігаційних систем на порядку денному повинно рухатись. Це те, що ветерани відкривають”, – сказав Віктор Ляшко.
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