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“Найбільш на грані кризи – нейрохірургічні операції”, – Ляшко

“Найбільш на грані кризи – нейрохірургічні оперативні втручання. Нейрохірургічних центрів в нас не така велика кількість, як, наприклад, кардіохірургічних”. 

“Найбільш на грані кризи – нейрохірургічні операції”, – Ляшко
Операційна Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
Фото: Катерина Мамайсур

Так міністр охорони здоровя Віктор Ляшко відреагував на запитання LB.ua про те, на розвиток яких послуг тиснуть наші поранені захисники, ветерани.

Про це міністр розповів у проєкті “Наші гідні”. 

“Такі втручання потребують все нових інноваційних технологій. Наприклад, в Охмадиті стоїть нейрохірургічна навігаційна система, таких тільки чотири в країнах Європи, в нас п'ята з'явилась. Це те, що потенційно ми готові розвивати, ми за кошт United24, за кошти державного бюджету закупили нейрохірургічні мікроскопи. Подивилися по статистиці, де були нейрохірургічні пацієнти, і поставили ці мікроскопи туди. Питання нейрохірургічних навігаційних систем на порядку денному повинно рухатись. Це те, що ветерани відкривають”, – сказав Віктор Ляшко.

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