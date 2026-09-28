“Неприйнятно, коли команда, яка не може справитись з складним [пацієнтом], бере, тримає, пробує реабілітувати, не надає ту якість допомоги, переадресовує”.

Так міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на історії, які LB.ua розповідали як медики, так і профільні експерти про труднощі з доглядом та виходжуванням “тяжких” поранених.

LB.ua регулярно чує від фахівців, що у сильні медзаклади із сильними командами не одразу скеровують пацієнтів, які першочергово мають там бути. А – перескеровують з інших медзакладів, які не надавали там якісної допомоги, і стан людини погіршувався.

Ми обговорили це в проєкті "Наші гідні".

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“Так, це дійсно є в системі. Це одне з проблемних питань, яке зараз намагаємося вирішити зокрема управлінськими рішеннями, хоча не на кожну проблему повинно бути управлінське рішення”, – сказав міністр Віктор Ляшко.

За його словами, моніторингова місія МОЗу за пів року проїхала ряд медзакладів, підготувала за результатами поїздок звіт. На конференції дані озвучили. “Уже на підпис готується наступний наказ про нову команду, яка знову проїде. Інколи людині треба було пояснити, що не треба брати такого пацієнта, бо є куди перенаправити. Головне – виявляти такі факти. Таке питання досить часто в нас було і по пролежнях, ми працюємо із громадськими організаціями, які виявляють людей з довготривалого догляду з пролежнями. Питання, яка якість цього догляду, якщо з'явився пролежень. І ми перевозимо на лікування їх туди, де можна вилікувати пролежень, в тому числі хірургічними методами. Це складна історія. Не може тільки міністерство це адмініструвати, бо в нас 200 чоловік штату на країну”, – додав міністр.

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