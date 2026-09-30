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Майже 46% пацієнтів реанімації в Україні не отримують реабілітації, — дослідження

У чотирьох українських лікарнях 45,9% пацієнтів відділень інтенсивної терапії не отримували жодного реабілітаційного втручання, а активної мобілізації — зокрема сидіння, стояння чи ходьби — досягали лише у 21,5% випадків. 

Про це свідчать результати скринінгового дослідження, представленого на Всеукраїнському конгресі фізичної терапії 2026 року.

Майже 46% пацієнтів реанімації в Україні не отримують реабілітації, — дослідження
Реабілітація має стартувати ще з відділень інтенсивної терапії.
Фото: Фейсбук-сторінка Сергія Худи

Дослідники проаналізували 242 записи пацієнтів у чотирьох закладах охорони здоров’я Одеської та Чернівецької областей. Дані збирали протягом місяця у 10 раундах — двічі на тиждень.

Майже 60% пацієнтів мали неврологічний профіль. Серед факторів, які ускладнюють відновлення таких людей, дослідники називають когнітивні порушення, слабкість та втому.

Одним із ключових показників дослідження була активна мобілізація — відновлення рухливості пацієнта через практикування сидіння на краю ліжка, стояння та ходьби.

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За словами ерготерапевтки та дослідниці проєкту Олександри Нацюк, рання мобілізація важлива для швидшого повернення людини до самостійного життя.

«Адже вже за один день у реанімації людина втрачає до 2% м'язової маси, а за два тижні — до 30%. Це тягне за собою довше відновлення, довше перебування в стаціонарі та складніше повернення до повсякденної діяльності», — пояснює вона.

Чому пацієнтів не мобілізують

Під час дослідження також проаналізували причини, через які пацієнти у відділеннях інтенсивної терапії залишаються нерухомими.

Приблизно у половині випадків мобілізацію обмежували фізичні фактори — зокрема лихоманка, седація, гемодинамічна нестабільність або психомоторне збудження.

Ще у 22% випадків причиною було медичне рішення лікаря, який не дозволяв проводити мобілізацію. «Саме на другий показник ми можемо вплинути: проаналізувати, чому проведення мобілізації було заборонено, і працювати з цим», — зазначає Нацюк.

Автори дослідження наголошують, що безпека мобілізації пацієнта у критичному стані має бути відповідальністю всієї мультидисциплінарної команди.

Серед необхідних змін вони називають залучення більшої кількості лікарів до реабілітаційних команд, збільшення кількості медсестер у відділеннях інтенсивної терапії та запровадження єдиного протоколу ранньої активної мобілізації та відлучення від штучної вентиляції легень. За інформацією організаторів, робота над таким документом в Україні вже триває.

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