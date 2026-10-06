Сили оборони встановили рекорди за дальністю ударів та ураженням ППО у вересні

Окремим результатом є ураження російського засобу ППО на відстані 552 км.

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Сили оборони України у вересні встановили кілька рекордів у межах програми єБали. Зокрема, військові уразили найбільшу кількість засобів протиповітряної оборони противника, а загальна кількість ударів на глибині понад 20 км перевищила 11 тисяч.

Як повідомляє Міноборони, усі результати зафіксовані на відео.

Також зросла дальність результативних ударів. Рекордною стала кількість уражень на відстані понад 50 км, найбільше з них припало на логістичний маршрут Маріуполь – Крим.

Окремим результатом у військовому відомстві назвали удар по російському засобу ППО на відстані 552 км.

За вересень підтвердили ураження 33 087 російських військових. Більші показники фіксували лише у березні та квітні 2026 року.

Водночас українська протиповітряна оборона посилила боротьбу з повітряними цілями. Попри збільшення кількості реактивних безпілотників, у вересні українські сили збили на 28% більше дронів типу "Шахед", ніж у серпні.