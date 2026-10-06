СБУ повідомила про затримання військового, який передавав секретні дані фейковій "дівчині" на сайті знайомств

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СБУ викрила військового Збройних сил України, якого Росія завербувала через сайти знайомств для отримання інформації про оборонців Харківської області.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Слідство встановило, що завербований ворогом мобілізований із Дніпропетровщини проходив службу на посаді помічника оператора БпЛА.

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Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку близьких стосунків. Росіяни завербували його через фейковий акаунт віртуальної дівчини, під виглядом якої випитували потрібну їм інформацію.

З’ясувалося, що фігурант передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку, які воюють лише за 10 км від лінії боєзіткнення.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали підозрюваного біля полігону.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Також вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій як державна зрада.