Росіяни атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині

В області сьогодні постраждали від ударів окупантів дві людини.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Орієнтовно о 07:30 у Корабельному районі Херсона через удар російського дрона постраждала медсестра.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти атакували безпілотником 56-річну жінку, яка йшла на роботу. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Реклама

Наразі потерпіла отримує меддопомогу.

Близько 09:50 російські військові атакували дроном зупинку громадського транспорту у селищі Зимівник.

Через ворожий удар 59-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення.

Постраждалого доставили до лікарні.