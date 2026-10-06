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Росіяни атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині

В області сьогодні постраждали від ударів окупантів дві людини.

Росіяни атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині
Фото: nikvesti.com

Орієнтовно о 07:30 у Корабельному районі Херсона через удар російського дрона постраждала медсестра. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти атакували безпілотником 56-річну жінку, яка йшла на роботу. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги. 

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Наразі потерпіла отримує меддопомогу.

Близько 09:50 російські військові атакували дроном зупинку громадського транспорту у селищі Зимівник. 

Через ворожий удар 59-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення. 

Постраждалого доставили до лікарні.

  • Упродовж минулої доби російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Загинула людина, ще четверо отримали травми. Пошкодили багатоповерхівку та чотири приватних будинки.
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