Росіяни атакували зупинку громадського транспорту на Херсонщині

Орієнтовно о 07:30 у Корабельному районі Херсона через удар російського дрона постраждала медсестра.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Окупанти атакували безпілотником 56-річну жінку, яка йшла на роботу. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення ноги.
Наразі потерпіла отримує меддопомогу.
Близько 09:50 російські військові атакували дроном зупинку громадського транспорту у селищі Зимівник.
Через ворожий удар 59-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення.
Постраждалого доставили до лікарні.
- Упродовж минулої доби російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Загинула людина, ще четверо отримали травми. Пошкодили багатоповерхівку та чотири приватних будинки.