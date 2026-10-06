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Ворог вдарив по дорозі в Одеській області. Є поранені, пошкоджено автомобілі

Росіяни не припиняють удари по регіону. 

Ворог вдарив по дорозі в Одеській області. Є поранені, пошкоджено автомобілі
Фото: Одеська ОВА у Telegram

Російська армія вдень 6 жовтня атакувала автодорогу в Одеській області. Пошкоджено вантажні і легкові автомобілі.

За попередньою інформацією, поранено п'ятьох людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного», – сказав він.

Уночі російська армія била в Одеській області по промисловості. Було пошкоджено виробництво приватного підприємства. 

Також ворог атакував торговельне судно під прапором Маршалових островів біля узбережжя. Загинув член екіпажу. 

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