Ворог вдарив по дорозі в Одеській області. Є поранені, пошкоджено автомобілі

Російська армія вдень 6 жовтня атакувала автодорогу в Одеській області. Пошкоджено вантажні і легкові автомобілі.
За попередньою інформацією, поранено п'ятьох людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
«Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного», – сказав він.
Уночі російська армія била в Одеській області по промисловості. Було пошкоджено виробництво приватного підприємства.
Також ворог атакував торговельне судно під прапором Маршалових островів біля узбережжя. Загинув член екіпажу.