Ворог вдарив по дорозі в Одеській області. Є поранені, пошкоджено автомобілі

Росіяни не припиняють удари по регіону.

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Російська армія вдень 6 жовтня атакувала автодорогу в Одеській області. Пошкоджено вантажні і легкові автомобілі.

За попередньою інформацією, поранено п'ятьох людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу та боряться за життя і здоровʼя кожного», – сказав він.

Уночі російська армія била в Одеській області по промисловості. Було пошкоджено виробництво приватного підприємства.

Також ворог атакував торговельне судно під прапором Маршалових островів біля узбережжя. Загинув член екіпажу.