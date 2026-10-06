На Харківщині викрили ще одного прихильника Росії, який під час окупації частини області публічно заперечував факт захоплення українських територій та закликав до співпраці з ворогом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 51-річний місцевий мешканець. На початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік опинився під окупацією російських військ в одному з населених пунктів Куп’янського району.

"Наприкінці серпня 2022 року року, перебуваючи поблизу однієї з селищних рад, колаборант у присутності інших громадян публічно заперечив факт тимчасової окупації українських територій. Крім цього, підозрюваний висловив підтримку державі-агресору та закликав присутніх до співпраці з представниками незаконної влади РФ", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення території Силами оборони чоловік залишився на Харківщині.

Співробітники СБУ встановили його причетність до протиправної діяльності та притягли до кримінальної відповідальності. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).