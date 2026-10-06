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У Повітряних силах повідомили, що війська ППО мають 25% некомплекту по людях, але кадровий резерв є

Проведено роботу, аби не допустити переведення пілотів із ППО в інші складові Сил оборони. 

У Повітряних силах повідомили, що війська ППО мають 25% некомплекту по людях, але кадровий резерв є
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили протиповітряної оборони мають 25% некомплекту по людях, проте кадровий резерв є. Зокрема, це – колишні пілоти, переведені до інших родів військ.

Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Масового некомплекту зараз немає. Ми провели серйозну роботу, щоб не допустити переведення пілотів в інші складові Сил оборони. Зараз укомплектованість – близько 75%", – сказав Черевашенко у Верховній раді на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Відповідаючи, що є актуальним питанням щодо ППО, Черевашенко сказав, що наразі це – технологічні рішення, після його вирішення постане питання масштабування і кількості підготовлених пілотів. 

"Частину наявних пілотів ми зможемо перекваліфікувати під реактивні дрони-перехоплювачі. Крім того, у нас є база колишніх пілотів, яких також можна залучати. Тобто резерв є. Є й інші варіанти збільшення чисельності, але вони не для публічного обговорення. Про них можу доповісти окремо", – сказав Черевашенко.

  • Нагадаємо, що Сили оборони у вересні встановили кілька рекордів у межах програми єБали. Зокрема, військові уразили найбільшу кількість засобів протиповітряної оборони противника, а загальна кількість ударів на глибині понад 20 км перевищила 11 тисяч.
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