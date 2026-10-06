У Сухопутних військах ЗСУ створили Дронові сили

Підрозділи безпілотних систем наразі знаходяться в усіх загальновійськових підрозділах і беруть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних

У Києві презентували Дронові сили Сухопутних військ ЗСУ. Вони не є окремим видом військ, однак становлять глибоко інтегровану систему, що дає змогу здійснювати до 80% уражень живої сили противника за допомогою дронів та забезпечувати 70% усієї розвідки.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наші Дронові сили - це не окремий новосформований рід військ, а в нас у Сухопутних військах така глибоко інтегрована система, яка включає не просто один окремий засіб БПЛА або НРК, а безліч підрозділів, безліч засобів. І коли в медіа, в соцмережах є відео ураження певних цілей, всі мають розуміти, що це не тільки оператор і дрон здійснили ураження, що це така ціла екосистема. Вона полягає в тому, що для того, аби уразити певну ціль, треба і підготувати пілота, і спланувати місію, і забезпечити цього пілота певними засобами. І ось за кожною місією стоїть ціла команда людей", - наголосив начальник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Остапенко.

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Він додав, що в багатьох арміях світу безпілотні системи або є окремим родом військ, або входять до складу Повітряних сил.

"У нас же в Сухопутних військах підрозділи безпілотних систем знаходяться у всіх загальновійськових підрозділах: у всіх артилерійських підрозділах, також наявні підрозділи безпілотних систем у підрозділах підтримки, у розвідувальних підрозділах. Тобто у нас скрізь інтегровані безпілотні системи", - зазначив Остапенко.

Він додав, що підрозділи безпілотних систем беруть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних, виконують окремі логістичні місії, місії з підтримки тощо.

"Сьогодні дрони на передовій виконують левову частку всієї бойової роботи. Цифри говорять самі за себе: до 80% уражень живої сили противника та 70% усієї розвідки - це робота дронів. Понад те, дрони перебрали на себе до 90% логістики переднього краю і забезпечують половину всіх евакуацій поранених з-під вогню. Дрони перестали бути експериментом. Вони стали основою бойової могутності Сухопутних військ", - зазначили під час презентації учасники заходу.