Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару сталося влучання у квартиру на сьомому поверсі житлового будинку. Там виникла пожежа.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Наразі інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Семікін закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- У Запоріжжі завершили рятувальні роботи в багатоповерхівці, яка зазнала російського удару напередодні. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей – троє чоловіків і дві жінки.
- Вранці 6 жовтня ворожа армія атакувала один з мостів через Дніпро в Запоріжжі. За оновленою інформацією, поранено п'ятьох людей. Вони саме їхали на роботу.
- Вдень внаслідок російського удару по складському приміщенню постраждали люди. Після влучання будівля загорілася.