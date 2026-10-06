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Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі

Внаслідок ворожого обстрілу загорілася квартира.

Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі
Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару сталося влучання у квартиру на сьомому поверсі житлового будинку. Там виникла пожежа.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Наразі інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Семікін закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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