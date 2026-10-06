Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі

Наразі інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Семікін закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська знову атакували Запоріжжя . Внаслідок удару сталося влучання у квартиру на сьомому поверсі житлового будинку. Там виникла пожежа.

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі

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