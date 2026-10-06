У Польщі готують таємну зустріч представників семи країн НАТО щодо майбутнього Альянсу

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Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.

У найближчі кілька тижнів у Польщі має відбутися зустріч представників семи країн НАТО, присвячена майбутньому Альянсу та подальшому розподілу відповідальності за його безпеку. Ініціатором переговорів виступили США.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на джерела в урядових колах Польщі.

Йдеться про так звану "Групу Бергена". У переговорах, за неофіційною інформацією, мають взяти участь представники Польщі, Німеччини, Норвегії, Швеції, США, Фінляндії та Нідерландів.

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До Польщі очікують членів керівництва оборонних відомств цих країн. Основну роль у зустрічі мають відігравати заступники міністрів, відповідальні за оборонну політику. Раніше зустрічі у цьому форматі проходили за участю, зокрема, заступників міністрів оборони та начальників штабів.

Що передувало?

Про заплановану зустріч раніше повідомляло Politico. За інформацією видання, переговори координує відповідальний за політику Пентагону Елбридж Колбі, а сам формат має стати майданчиком для обговорення майбутнього НАТО.

Водночас склад учасників викликав питання, оскільки до попередніх переговорів не запрошували, зокрема, Велику Британію, Францію та країни Балтії.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що відсутність країн Балтії, Великої Британії та Франції серед учасників запланованої США зустрічі щодо майбутнього НАТО не є несподіванкою. Науседа також відкинув припущення, що Вашингтон вважає ці країни менш бажаними союзниками.