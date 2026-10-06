ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Суми. Місто, яке просипається крізь пальці
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСвіт

"Нобель" з фізики присудили за відкриття, яке допоможе відкрити раніше невідомі космічні явища

Френсіс Гальцен зі США отримав нагороду “за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження”.

"Нобель" з фізики присудили за відкриття, яке допоможе відкрити раніше невідомі космічні явища
Френсіс Гальцен заклав підвалини абсолютно нового виду астрономії
Фото: nobelprize.org

Нобелівську премію з фізики 2026 року отримав Френсіс Гальцен зі США “за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження”.

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Гальцен заклав підвалини абсолютно нового виду астрономії. Його ідея полягала у використанні льоду на Південному полюсі для вловлювання невловних частинок – нейтрино. Результатом стало створення нейтринної обсерваторії IceCube, здатної відстежувати нейтрино, що надходять із далекого космосу.

Реклама

Науковець отримає 12 мільйонів шведських крон (1,067 млн євро).

У пресрелізі йдеться, що нейтрино є всюди, але вони ніяк не виявляють своєї присутності. Вони проходять крізь Землю та наші тіла, залишаючись непоміченими. Лише в дуже рідкісних випадках окреме нейтрино взаємодіє з атомним ядром, що дозволяє виявити його за наявності відповідного обладнання.

“Науковцям давно відомо, що в космосі існують природні прискорювачі частинок, які викидають частинки з енергією, що в мільйон разів перевищує показники, досяжні в земних лабораторіях. Багато що в цих джерелах залишається загадкою: що вони собою являють, де розташовані та які основні процеси в них відбуваються?”, – додали у комітеті.

Нейтрино надзвичайно високих енергій утворюються в тих самих умовах, що й інші типи частинок. Однак, на відміну від інших частинок, нейтрино досягають нас, не змінюючи напрямку руху й не втрачаючи енергії. Це означає, що вони можуть надати інформацію, яку неможливо отримати в інший спосіб.

Френсіс Гальцен уперше представив свою ідею щодо фіксації нейтрино на Південному полюсі у 1988 році. Коли нейтрино стикається з атомним ядром, виникає спалах світла, який можуть зафіксувати датчики, розміщені в прозорому льодовиковому льоду. 

Лід на Південному полюсі має низку переваг: він вільний від різноманітних перешкод, а сам регіон є геологічно стабільним і сейсмічно спокійним. Ідея Гальцена здобула підтримку інших дослідників, і вже за кілька років було проведено попередні випробування датчиків у товщі льоду.

Читайте такожНобелівську премію з фізики отримали вчені, які довели можливість квантових ефектів у великих системах

Космічні нейтрино надзвичайно високих енергій трапляються дуже рідко, тому для спостереження достатньої кількості зіткнень потрібен величезний об’єм льоду. Обсерваторія IceCube займає об’єм в один кубічний кілометр, її будівництво було завершено у 2011 році. Невдовзі дослідники зафіксували перші нейтрино високих енергій, а через кілька років змогли оголосити про відкриття нейтрино, джерело яких, безперечно, знаходиться далеко за межами нашої Сонячної системи. 

"Пошук джерел нейтрино у Всесвіті може розпочатися по-справжньому", – підкреслили у Нобелівському комітеті.

Голова Нобелівського комітету з фізики Марк Пірс повідомив, що Гальцен очолював міжнародну команду дослідників та інженерів, які створили для нас фантастичний інструмент. "Його наполегливість і наукове бачення проклали шлях до нового виду астрономії”, – зазначає Пірс.

Дані про взаємодії нейтрино, які постійно збирає детектор IceCube, нададуть дослідникам нові знання про екстремальні умови, в яких можуть народжуватися нейтрино високих енергій, і навіть можуть допомогти відкрити раніше невідомі космічні явища.

  • Нобелівську премію 2026 року з фізіології або медицини присуджено “за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики”. Оптогенетика – це метод, що дозволяє продемонструвати, як нервові клітини формують спогади, почуття та поведінку в живому мозку. Нагороди отримали Карл Дайссерот зі США і Петер Гегеманн та Георг Нагель з Німеччини.
  • Завтра назвуть лауреатів цьогорічної Нобелівської премії з хімії, з літератури – 8 жовтня, премію миру – 9 жовтня, а з економіки – 12 жовтня.
  • Офіційна церемонія вручення медалей та дипломів традиційно відбудеться 10 грудня 2026 року у Стокгольмі та Осло.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies