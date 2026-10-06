МЗС: припинення рятувальної операції в Непалі не означає зупинку пошуків зниклих 56 українців

Посольство України в Індії повторно звернулося до компетентних органів країни з нотою щодо порядку офіційного документування випадків смерті осіб, чиї останки неможливо знайти або ідентифікувати.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Після зупинки рятувальної операції в Непалі зниклих там 56 українців продовжуватимуть шукати.

Про це повідомили у МЗС.

У міністерстві нагадали, що, за оновленою статистикою компетентних органів, у Непалі кількість загиблих зросла до 1455 осіб. 5 285 вважаються зниклими безвісти. У КНР підтверджено загибель 43 осіб. 519 зниклих безвісти, серед яких 261 іноземець.

Реклама

«Цифри свідчать, що це жахливе стихійне лихо призвело до трагедії небачених масштабів - зникнення майже шести тисяч людей, зокрема й іноземних туристів, серед яких 56 наших співвітчизників. На жаль, попри багатотижневі зусилля дипломатів, консулів, рятувальників, їх досі не знайдено ані серед загиблих, ані серед постраждалих», – кажуть у відомстві.

Також додають, що повідомлення уряду Непалу про завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції не означає припинення пошуків чи з’ясування обставин зникнення людей. Рятувальні служби продовжують пошук та ідентифікацію останків.

У зв'язку з початком непальською стороною процедур щодо юридичного визнання зниклих осіб померлими, посольство України в Індії повторно звернулося до компетентних органів країни з нотою щодо порядку офіційного документування випадків смерті осіб, чиї останки неможливо знайти або ідентифікувати.

Нацполіція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів для подальшої передачі іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі МЗС, Департаменту консульської служби та посольств України в Індії та КНР.