МЗС: припинення рятувальної операції в Непалі не означає зупинку пошуків зниклих 56 українців

Після зупинки рятувальної операції в Непалі зниклих там 56 українців продовжуватимуть шукати.
Про це повідомили у МЗС.
У міністерстві нагадали, що, за оновленою статистикою компетентних органів, у Непалі кількість загиблих зросла до 1455 осіб. 5 285 вважаються зниклими безвісти. У КНР підтверджено загибель 43 осіб. 519 зниклих безвісти, серед яких 261 іноземець.
«Цифри свідчать, що це жахливе стихійне лихо призвело до трагедії небачених масштабів - зникнення майже шести тисяч людей, зокрема й іноземних туристів, серед яких 56 наших співвітчизників. На жаль, попри багатотижневі зусилля дипломатів, консулів, рятувальників, їх досі не знайдено ані серед загиблих, ані серед постраждалих», – кажуть у відомстві.
Також додають, що повідомлення уряду Непалу про завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції не означає припинення пошуків чи з’ясування обставин зникнення людей. Рятувальні служби продовжують пошук та ідентифікацію останків.
У зв'язку з початком непальською стороною процедур щодо юридичного визнання зниклих осіб померлими, посольство України в Індії повторно звернулося до компетентних органів країни з нотою щодо порядку офіційного документування випадків смерті осіб, чиї останки неможливо знайти або ідентифікувати.
Нацполіція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів для подальшої передачі іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі МЗС, Департаменту консульської служби та посольств України в Індії та КНР.
- Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня на кордоні з китайським Тибетом і забрала життя щонайменше 1455 людей.
- Повінь зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, сільськогосподарські угіддя та населені пункти.
- За оцінками влади, Непалу необхідно майже 5 млрд доларів для першочергового відновлення та допомоги тисячам людей, які були змушені залишити свої домівки через стихійне лихо.