Операція "Чисте місто": справу про земельну корупцію у Києві скерували до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення влади Києва аби заволодіти земельними ділянками під забудову.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
У Бюро нагадали, що викрити оборудку вдалося завдяки операції "Чисте місто". Зловмисники використовували так звану "туалетну схему" – реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб поза конкурсом отримати землю нібито для їх обслуговування.
До складу групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради.
"Керівник злочинної організації, медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради, через широке коло знайомих впливових осіб контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і КМР", - зазначили в НАБУ.
Протягом 2023-2024 років зловмисники планували заволодіти землею територіальної громади Києва на понад 70 млн гривень. Проте завдяки діям детективів НАБУ та прокурорів САП цьому вдалося запобігти.
"Аби приховати злочинну діяльність, обвинувачені використовували заходи конспірації: спецзв'язок, псевдоніми, контрспостереження. Проте в лютому 2025 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію", - йдеться в повідомленні.
У січні 2026 року слідство завершили. Наразі у справі дев'ять обвинувачених та троє засуджених.
Що відомо про справу
- 6 лютого минулого року повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким.
- Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.
- Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.