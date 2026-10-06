Операція "Чисте місто": справу про земельну корупцію у Києві скерували до суду

Наразі у справі дев'ять обвинувачених та троє засуджених.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення влади Києва аби заволодіти земельними ділянками під забудову.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У Бюро нагадали, що викрити оборудку вдалося завдяки операції "Чисте місто". Зловмисники використовували так звану "туалетну схему" – реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб поза конкурсом отримати землю нібито для їх обслуговування.

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До складу групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради.

"Керівник злочинної організації, медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради, через широке коло знайомих впливових осіб контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і КМР", - зазначили в НАБУ.

Протягом 2023-2024 років зловмисники планували заволодіти землею територіальної громади Києва на понад 70 млн гривень. Проте завдяки діям детективів НАБУ та прокурорів САП цьому вдалося запобігти.

"Аби приховати злочинну діяльність, обвинувачені використовували заходи конспірації: спецзв'язок, псевдоніми, контрспостереження. Проте в лютому 2025 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію", - йдеться в повідомленні.

У січні 2026 року слідство завершили. Наразі у справі дев'ять обвинувачених та троє засуджених.

Що відомо про справу