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Зеленський провів Ставку: говорили про застосування РЕБ для захисту інфраструктури

Також було визначено основні завдання по забезпеченню ЗСУ далекобійними дронами на наступний рік. 

Зеленський провів Ставку: говорили про застосування РЕБ для захисту інфраструктури
Володимир Зеленський, Ставка
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача. 

Про це він повідомив у Telegram

Зеленський розповів, що заслухав детальні доповіді по спроможностях систем радіоелектронної боротьби, а саме - по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. 

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"Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських «шахедів». Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників – масштабуємо найбільш ефективні підходи", - зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповідь Головного управління розвідки щодо технологічних пріоритетів росіян на цей і наступний роки, а також - про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. 

"Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що на Ставці визначили й основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік. 

"Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", - підсумував Зеленський.

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