У Києві відновили ділянку Північного мосту, пошкоджену внаслідок російської атаки

Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" відновили пошкоджену внаслідок російської атаки ділянку Північного мосту.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що на пошкодженій ділянці:
- відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття;
- укріпили пошкоджену основу проїжджої частини;
- перекрили її спеціальною металевою плитою;
- відновили асфальтобетонне покриття.
Також комунальники відновили пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість мосту.
Також зазначається, що попередньо, фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену тепломагістраль, тож жителі Деснянського району - з гарячою водою.
Що передувало
1 жовтня Росія кілька разів вдарила дронами по Південному мосту в Києві. Спершу, вдень, дрони влучили поблизу опорної частини.
3 жовтня на Північному мосту внаслідок російської атаки були пошкоджені дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Постраждали двоє людей.
Уранці 4 жовтня на Північному мосту зафіксували влучання російського безпілотника. Також повідомлялося про постраждалих.
Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив, що в Києві планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Йдеться, зокрема, про насипні дамби з понтонними переправами.