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У Києві відновили ділянку Північного мосту, пошкоджену внаслідок російської атаки

Попередньо, фахівці КП "Київтеплоенерго" також відремонтували пошкоджену тепломагістраль. 

У Києві відновили ділянку Північного мосту, пошкоджену внаслідок російської атаки
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" відновили пошкоджену внаслідок російської атаки ділянку Північного мосту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що на пошкодженій ділянці:

  • відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття;
  • укріпили пошкоджену основу проїжджої частини;
  • перекрили її спеціальною металевою плитою;
  • відновили асфальтобетонне покриття. 
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Також комунальники відновили пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість мосту.

Також зазначається, що попередньо, фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену тепломагістраль, тож жителі Деснянського району - з гарячою водою.

Що передувало

1 жовтня Росія кілька разів вдарила дронами по Південному мосту в Києві. Спершу, вдень, дрони влучили поблизу опорної частини. 

3 жовтня на Північному мосту внаслідок російської атаки були пошкоджені дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Постраждали двоє людей.

Уранці 4 жовтня на Північному мосту зафіксували влучання російського безпілотника. Також повідомлялося про постраждалих.

Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив, що в Києві планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Йдеться, зокрема, про насипні дамби з понтонними переправами.

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