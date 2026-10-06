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Президент присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Марату Мамбетову

Він завдавав ракетно-бомбових ударів по росіянах на винищувачі МіГ-29. Під час одного з завдань літак підбила ворожа ракета.

Президент присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Марату Мамбетову
Марат Мамбетов
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Президент присвоїв звання Героя України загиблому пілоту винищувача МіГ-29 Марату Мамбетову.

Про це йдеться у відповідному указі.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» МАМБЕТОВУ Марату Редвановичу — майору (посмертно)", - йдеться в наказі.

Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", капітан Марат Мамбетов загинув 1 жовтня 2026 року. Під час виконання бойового завдання його літак підбила ворожа ракета. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. 

На винищувачі МіГ-29 Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. 

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