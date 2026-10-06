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Зеленський: є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару

Президент закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Зеленський: є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту", - заявив президент.

Також Зеленський прокоментував чергову атаку в Чорному морі проти цивільних суден біля узбережжя Болгарії. Президент зазначив, що українські Сили оборони жодних операцій у цьому районі моря не проводили. 

"Наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним Силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися", - йдеться в заяві.

Президент також додав, що росіяни планують постійно збільшувати ескалацію в Чорному морі та в країнах Європи.

  • Зеленський провів Ставку: говорили про застосування РЕБ для захисту інфраструктури. Також було визначено основні завдання по забезпеченню ЗСУ далекобійними дронами на наступний рік. 
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