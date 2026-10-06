В Україні триває відновлення пошкодженої медичної інфраструктури

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В Україні триває відновлення медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Станом на 1 жовтня 2026 року підтверджено пошкодження або знищення 2 698 об’єктів, що входять до складу 849 закладів охорони здоров’я. Зокрема, повністю зруйновано 340 об’єктів.

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Найбільше руйнувань зафіксовано на об’єктах закладів охорони здоров’я Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Наразі повністю відновлено 752 об’єкти, ще 311 об’єктів відновлено частково. Водночас 95 об’єктів, які були повністю відновлені, згодом зазнали повторних пошкоджень.

Наразі діяльність здійснюється на 1 649 об’єктах, ще 186 об’єктів функціонують частково, а 241 об’єкт евакуйовано в інше місце.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення було знищено 354 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 236 авто пошкоджено, а 80 - захоплено ворогом.